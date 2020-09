Sanremo, Gianni Berrino: «Riapertura scuole, potenzieremo le corse nelle ore di punta»

Sanremo. «Saranno potenziate le corse del trasporto pubblico locale in coincidenza le fasce orarie più utilizzate da studenti e pendolari». Lo dice l’assessore ai Trasporti, Turismo e Lavoro della Regione Liguria ospite dei nostri studi Gianni Berrino in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre.

Berrino, candidato per Fratelli d’Italia al Consiglio regionale abbina la campagna elettorale alla sua attività istituzionale e parla anche di turismo e lavoro, le altre sue materie.

Per quanto riguarda il turismo in Liguria nell’estate del Covid, dopo la riapertura dei confini tra le Regioni un buon afflusso, frenato un po’ nel mese di luglio dai problemi di traffico sulle autostrade. «In agosto -conclude Gianni Berrino – si è registrata una netta ripresa».