Sanremo, furgone in fiamme in galleria Aurelia Bis: traffico in tilt

Sanremo. Attimi di panico in una galleria dell’Aurelia Bis tra Sanremo e Arma di Taggia per l’incendio divampato da un furgone per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento. La galleria è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Non si sono registrati feriti.