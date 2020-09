Sanremo. Un camion per la raccolta rifiuti di Amaie Energia, è stato seriamente danneggiato dalle fiamme. E’ successo verso le 12, in valle Armea, dove il mezzo era parcheggiato da circa due ore vicino al Mercato dei Fiori.

Sembra che l’incendio sia partito dal vano motore, per poi sprigionare molto fumo e diverse vampate di fuoco. A farne le spese l’impianto idraulico di sollevamento della cabina, i cui tubi sono stati letteralmente sciolti dal calore. Senza questo meccanismo operativo, non è possibile accedere facilmente al vano motore per eventuali riparazioni.

Il rogo è stato sostanzialmente domato dall’intervento di due meccanici, che con gli estintori hanno messo la parole fine all’emergenza prima dell’arrivo dei pompieri. Quest’ultimi hanno poi messo in sicurezza il camion che, per ora, risulta comunque inutilizzabile.