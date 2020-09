Sanremo, elezioni del 20 e 21 settembre e coronavirus: ecco le regole da rispettare

Sanremo. In occasione delle elezioni del 20, 21 settembre, si informa che per l’accesso dei votanti presso gli edifici adibiti a seggi elettorali, occorre rispettare le seguenti regole di prevenzione:

– evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o influenzale (raffreddore, tosse, brividi, problematiche gastrointestinali) o di temperatura corporea superiore a 37,5° C

– per recarsi a votare è necessario:

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Ai seggi è necessario:

– indossare correttamente la mascherina prima di accedere all’edificio sede di seggio

– igienizzare le mani con prodotto messo a disposizione all’ingresso dell’edificio

– rispettare i percorsi dedicati di ingresso e uscita, secondo la segnaletica

– rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti all’entrata ed all’interno degli edifici ed aree limitrofe

Al momento dell’identificazione nel seggio:

– rispettare la segnaletica per il distanziamento di almeno due metri dai componenti del seggio

– rimuovere la mascherina solo al fine del riconoscimento

– igienizzare le mani prima di ricevere la scheda e la matita

– igienizzare nuovamente le mani prima di lasciare il seggio

E’ opportuno

– in caso di tosse o starnuto, utilizzare un fazzoletto o l’incavo del braccio

– evitare ogni contatto fisico e non salutare le persone con la stretta di mano