Sanremo e Imperia si preparano all’arrivo di Matteo Salvini, per il leader della Lega comizio e incontro con imprenditori

Sanremo e Imperia si preparano all’arrivo di Matteo Salvini. Dopo l’annuncio di ieri dal responsabile regionale della Lega Edoardo Rixi, le segreterie locali del partito, in accordo con l’onorevole Flavio Di Muro, stanno organizzando i dettagli della doppia visita che il leader del Carroccio farà in terra di Ponente sicuramente venerdì prossimo.

Salvini è atteso sia nella Città dei Fiori, dove dovrebbe tenere un comizio in piazza Colombo a sostegno dei candidati della Lega alle elezioni regionali liguri, che nel capoluogo. A Imperia si sta lavorando per organizzare un incontro ristretto al mondo dell’imprenditoria e del commercio. Questi due momenti sono ancora soggetti a un cambio di programma, con il comizio che potrebbe tenersi a Imperia e, viceversa, l’incontro con le categorie a Sanremo (anche se l’ipotesi più realistica è quella del comizio in piazza Colombo). Di certo c’è che il segretario nazionale della Lega avrà a disposizione circa due ore e mezza e il suo arrivo è previsto in tarda mattinata di giovedì 17 settembre. I dettagli del “tour” in provincia saranno sciolti nelle prossime ore.

L’appuntamento aperto alla cittadinanza vedrà convogliare in un unico punto tutti i militanti dell’Imperiese che già si erano riuniti, circa un mese fa, a Ventimiglia per il lancio della campagna elettorale. Proprio per questo motivo non è prevista una nuova tappa nella città di confine.