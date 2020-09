Sanremo. Prima campanella, con ingressi scaglionati dopo 7 mesi a casa per gli studenti del Liceo Cassini. Prima sorpresa: non viene rilevata la temperatura ai ragazzi quando entrano a scuola. Secondo quanto afferma il preside Claudio Villareggi, non sarebbe infatti compito dell’istituto quanto dei genitori a casa.

Dei 150 banchi a rotelle ordinati, inoltre, non è arrivato ancora nessuno. Sempre il dirigente scolastico che, se fosse il caso, il liceo sarebbe pronto ad iniziare le lezioni a distanza.

di 7 Galleria fotografica Ritorno a scuola 2020, liceo Cassini









Giovedì però ci sarà già il primo stop, con il plesso che rimarrá chiuso una settimana per il voto e per le sanificazioni: pre e post elezioni.