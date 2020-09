Sanremo, distacco di calcestruzzo da un sottopasso dell’Autofiori: tratto messo in sicurezza dai vigili del fuoco

Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri per mettere in sicurezza un sottopasso dell’Autofiori in via Ludovico Ariosto sulle alture di Sanremo, in coincidenza del cosiddetto “Giro dell’Isola” sulla strada che porta a Gozzo Superiore.

Alcuni calcinacci si sono staccati e sono caduti sulla carreggiata. Intervenuti i vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell’Autofiori. Non è stato ritenuto necessario chiudere l’autostrada