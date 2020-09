Sanremo, derubano corrieri che consegnavano pacchi ai negozi di via Matteotti: denunciati dalla polizia

Sanremo. Nella mattina di ieri un corriere si è presentato presso il Commissariato di Sanremo per sporgere querela per un furto appena subito. L’uomo ha riferito che, poco prima, due individui con un furgone si sono accostati a lui mentre si accingeva a scaricare il materiale e gli hanno asportato tutta la merce che avrebbe dovuto consegnare a diversi esercizi commerciali di corso Matteotti.

Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato hanno cercato di ricostruire la scena del commesso reato con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza comunali e sono riusciti, nel giro di pochi minuti, a individuare la strada percorsa dai due malfattori e il loro modus operandi.

Da tale attività è subito emerso che i due complici si aggiravano nella città rivierasca a partire dalle 9.30 circa alla ricerca dei corrieri da derubare. Una volta avvistata la “preda” i due, di origini cilena classe 1982 e 1993, operavano nel seguente modo: uno si avvicinava al corriere per poi seguirlo fino alla consegna dei pacchi nei vari esercizi commerciali con fare indifferente, mentre l’altro in modo scaltro e fulmineo munito di un proprio carrellino si introduceva nei furgoni per poi uscirne con i pacchi rimasti ancora a bordo del mezzo per la futura consegna che venivo caricati nel proprio mezzo. Quando il corriere stava per terminare la consegna, l’individuo incaricato a seguirlo avvertiva l’altro complice con una radiolina comunicandogli di andare via con la refurtiva.

Durante la mattinata, i due autori del reato hanno tentato vari colpi sempre con le stesse modalità fino a portare a segno due furti a due diversi corrieri, asportando merce destinata a circa sei esercizi commerciali di capi di abbigliamento di lusso e negozi di intimo di note case italiane.

Dopo aver ricostruito con esattezza la condotta criminosa, gli operatori della Polizia di Stato si sono dati alla ricerca del mezzo con a bordo i due soggetti individuati e sono riusciti ad intercettarli mentre imboccavano l’Aurelia bis; a quel punto è iniziato un rocambolesco inseguimento della polizia che è terminato in autostrada pochi chilometri prima del casello autostradale di Savona dove i due sono stati bloccati con il furgone carico di merce rubata.

I due cileni O.C.A.A. di anni 38, autore seriale di furto di merci a bordo di corrieri e altri furti, e S. J.B. di anni 27 sono stati deferiti all’AG per furto aggravato; inoltre a quest’ultimo è stata elevata una sanzione al Codice della Strada per guida senza patente.

Tutta la merce è stata restituita ai due corrieri derubati e il veicolo è stato posto sotto sequestro. Inoltre i due individui, non svolgendo un’attività lavorativa a Sanremo, e essendo ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati allontanati da Sanremo con l’emissione di un foglio di via obbligatorio a firma del Questore di Imperia.