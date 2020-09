Sanremo, da questa sera riprendono le rimozioni dei veicoli in sosta

Sanremo. Il corpo di polizia municipale ricorda che da questa sera, 1° settembre, riprendono le rimozioni dei veicoli in sosta, come da calendario.

Nel dettaglio: questa sera: via lamarmora (1° tratto, ambo i lati), domani, mercoledì 2 settembre: via lamarmora (2° tratto, ambo i lati), giovedì 3 settembre: via galilei (3° tratto), venerdì 4 settembre: via galilei (4° tratto), domenica 6 settembre (mattina): via martiri libertà (levante).