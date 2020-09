Sanremo, da martedì due corse pomeridiane RT per le palestre in Valle Armea

Sanremo. Da domani entrerà in vigore un nuovo servizio di fermata presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea sulla linea Sanremo-Taggia, per due corse pomeridiane.

Così come avviene la mattina per gli studenti della nuova scuola Ruffini-Aicardi, anche i frequentatori delle palestre avranno a disposizione due corse pomeridiane con fermata al Mercato dei Fiori. Il servizio, infatti, è appositamente pensato per i molti ragazzi che utilizzano le palestre nel pomeriggio.

Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Biancheri si era mosso in prima persona per richiedere questo servizio aggiuntivo. «Il servizio di linea del mattino per la scuola Ruffini-Aicardi, con una nuova fermata dedicata proprio accanto al Mercato dei Fiori – spiega il primo cittadino – è iniziato nel migliore dei modi. Da tempo volevamo dare la stessa possibilità ai tanti ragazzi che utilizzano le palestre nel pomeriggio, in modo da consentire loro una fruizione più agevole e sicura delle strutture sportive. Nei giorni scorsi ho sentito RT, che ringrazio, trovando massima collaborazione. Da domani partirà il nuovo servizio».

I nuovi orari:

Andata: partenza da piazza Colombo alle ore 16 e 16.30

(fermata in Valle Armea – Mercato dei Fiori circa 15 minuti dopo)

Ritorno: partenza da Taggia alle 19.15 e 19.30

(fermata in Valle Armea – Mercato dei Fiori circa 15 minuti dopo)

Le palestre chiuse venerdì per la rottura di alcuni cupolini a causa del forte vento hanno riaperto regolarmente già da questo pomeriggio: la ditta incaricata dal Comune è intervenuta sui cupolini danneggiati con relativo ripristino.