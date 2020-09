Sanremo. Convegno organizzato dall’Ugl stamattina al Royal di Sanremo per parlare sul tema “Il trasporto ferroviario per il rilancio del territorio“.

Al centro della discussione il raddoppio della linea ferroviaria come opportunità di sviluppo del turismo e delle attività commerciali ma non solo.

Alla riunione è intervenuto, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino. «Si parla di trasporto ferroviario come motore del turismo e come motore dell’economia –dice Berrino – quindi del futuro del trasporto ferroviario in provincia di Imperia, che è l’ultima provincia dell’Impero prima della Francia. Sentiamo molto la mancanza di infrastrutture che investe non solo l’Italia ma particolarmente la Liguria, siamo molto legati per lo sviluppo turistico e commerciale per il futuro a ciò che avverrà in tema di infrastrutture in Liguria .Riteniamo necessario assolutamente il raddoppio a Ponente, quindi il pezzo che va da Andora a Finale, ma non solo ma anche il cosiddetto corridoio Mediterraneo Marsiglia-Genova al quale l’Europa sta lavorando che prevede anche la risagomatura di tutte le gallerie in modo da far passare i famosi treni merci Jumbo che hanno una capacità di trasporto molto più ampia, e sui cui può passare l’Alta velocità. Tutto questo va a intersecato con il Terzo valico, che, quando nel 2023 sarà terminato e ciò permetterà alla Riviera ligure di essere molto più vicina al Nord Ovest dell’Italia, molto più vicina a Genova, a Milano e al cuore dell’Europa a tutto vantaggio delle aziende e del turismo».