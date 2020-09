Sanremo, consiglio comunale: altri punti all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del Consiglio comunale – già convocato, con nota prot. gen. n. 67694 in data 18.09.2020, in adunanza ordinaria, in prima convocazione, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 28 settembre, con inizio dei lavori, alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 – vengono aggiunti, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, i seguenti punti:

7) Settore Segretario Generale – Servizio Tributi modifica del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (Tari). (Immediatamente eseguibile) PROP. n. 66/2020

8) Settore Segretario Generale – Servizio tributi approvazione tariffe Tari 2020 e fissazione delle scadenze di versamento. (Immediatamente eseguibile) PROP. n. 67/2020.