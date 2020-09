Sanremo, concorso avvocato: pubblicato il diario d’esame sul sito del Comune

Sanremo. Si ricorda che sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, sono pubblicati il diario d’esame e i criteri di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti in profilo di avvocato (categoria D, posizione economica D1)

Il diario d’esame prevede:

– prima prova scritta, domani (25 settembre), ore 9, Palafiori (ingresso c.so Garibaldi)

– seconda prova scritta, domani (25 settembre), ore 15 (o successive), Palafiori (ingresso c.so Garibaldi)

– prova orale, 29 ottobre, ore 10 (luogo da definire)

Le modalità di valutazione delle prove d’esame sono indicate nei criteri di svolgimento.