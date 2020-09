Sanremo. La nautica riparte e lo fa partendo da Portosole. Il mini boat show allestito per questo weekend all’interno del porto turistico della Città dei Fiori ha aperto i battenti questa mattina e andrà avanti per tutto il weekend.

L’evento promosso da GPY Marine (dealer nord ovest Gruppo Ferretti) e da Seakeeper (società specializzata in strumenti di stabilizzazione), sta riscuotendo un buon successo di pubblico. «Abbiamo avuto questa idea del mini boat show visto anche l’assenza, causa covid, di saloni autunnali, commenta l’andamento della giornata il general manager di GPY Maurizio Granai. Stiamo utilizzando i punti vendita del gruppo per mostrare le novità relative alle nostre imbarcazioni, allo scopo di venire incontro agli armatori che sono interessati ai nostri modelli. Così dando a loro la possibilità di visionare le imbarcazioni nei porti anche con la possibilità di organizzare uscite in mare.

Il mercato in questo momento, anche in assenza di manifestazioni del genere, sta rispondendo piuttosto bene – continua Granai. Stiamo raccogliendo tante richieste da parte del pubblico e degli stessi armatori. Possiamo dirci molto contenti di questo periodo nonostante tutto. A Portosole abbiamo portato due modelli nuovi del Gruppo Ferretti che si possono scoprire e provare».

Per un pubblico selezionato, tra le banchine di Portosole, sarà infatti possibile ammirare le linee fulminee del nuovo Pershing 7X, il settanta piedi leggero e veloce disegnato da Fulvio De Simoni e un Itama 45, open che unisce alte prestazioni alle linee eleganti.

Con Yachtalia, rivenditore Seakeeper, sarà possibile prenotare delle prove in mare a bordo della demo boat Axopar28 per testare di persona le prestazioni degli stabilizzatori prodotti dalla casa, in grado di eliminare fino al 95% del rollio della barca per dire addio per sempre al mal di mare in rada e in ogni condizione di navigazione.