Sanremo, caso Covid-19 a mensa commissariato Ps. Ambiente sanificato e poi riaperto

Sanremo. La mensa del commissariato di polizia di Stato di Sanremo è rimasta chiusa alcune ore, ieri, per un caso Covid-19. Il locale è rimasto chiuso nel pomeriggio, e poi sanificato per essere riaperto per il turno serale.

A segnalare la propria positività è stato, stando a quanto si apprende, un appartenete alle forze dell’ordine esterno alla polizia di Stato. L’uomo aveva pranzato alla mensa, ma ha riferito di non aver avuto alcun contatto con i dipendenti e di aver usato i dispositivi di protezione individuale.

A scopo cautelativo, di concerto con l’Asl e dopo aver sentito un parere medico, la mensa è stata chiusa per alcune ore: il tempo necessario per procedere a una sanificazione. Nella mattinata odierna la questura di Imperia ha provveduto a comunciare l’episodio ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.