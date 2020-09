Sanremo, casi Covid in aumento nelle scuole. Comune convoca commissione sanità con i presidi

Sanremo. Casi Covid in aumento nelle scuole di tutta la provincia, così come in quelle della Città dei Fiori dove si contano due episodi presso l’asilo nido Raggio di Sole e il liceo Cassini.

Dopo l’interrogazione urgente presentata nel consiglio comunale di ieri dal capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia, con la quale l’esponente del Carroccio ha chiesto all’amministrazione l’adozione di un provvedimento che obbligasse tutti i plessi gestiti dal Comune a effettuare la rilevazione della temperatura degli studenti fuori dagli istituti, l’assessore alla Scuola Costanza Pireri, in accordo con la presidente della quinta commissione consigliare Sara Tonegutti, si sono subito attivate per convocare una seduta della commissione Sanità, alla quale sono invitati a partecipare, oltre alla dirigenza dell’Asl1, anche tutti i dirigenti scolastici.

L’obiettivo sarà quello di fare un punto della situazione alla luce dei diversi trattamenti che vengono adottati dai presidi nelle scuole matuziane. L’occasione permetterà alla politica di confrontarsi con gli esperti dell’Asl e con i dirigenti delle scuole. Per ora una disponibilità di massima per l’incontro è stata data per i primi di ottobre.

In seguito a questo confronto, non si esclude che possa tenersi un consiglio comunale monotematico sulla gestione di quel che resta della pandemia da coronavirus.