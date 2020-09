Sanremo, blitz della Guardia di Finanza in comune. Acquisita documentazione

Sanremo. Le Fiamme Gialle hanno effettuato stamane un blitz a Palazzo Bellevue. Stando a quanto si apprende, i militari avrebbero acquisito documentazione relativa a gare di appalto per la gestione di campi sportivi. Quello odierno è il secondo accesso in Comune da parte della Guardia di Finanza che già lo scorso venerdì erano entrati in municipio.

Bocche cucite da parte degli inquirenti che mantengono il massimo riserbo sull’indagine che ha visto la Gdf accedere agli uffici amministrativi. Ci sarebbe un indagato.