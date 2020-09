Sanremo. Ospite di eccezione per i piccoli alunni delle elementari di San Giacomo. Al loro ritorno in classe, dopo sette mesi tra lockdown e vacanze, fuori dalla scuola c’era il sindaco Alberto Biancheri.

«Grazie al lavoro di tutti quanti, dopo questi mesi difficili, siamo riusciti a ripartire – ha spiegato l’inquilino di Palazzo Bellevue – Tutto si sta svolgendo nei migliori dei modi. C’è un messaggio di vicinanza affinché le due classi del Castillo possano ripartire al più presto. Nel caso specifico, abbiamo voluto mettere due tensiostrutture in cortile per accogliere temporaneamente i ragazzi».

Ed è proprio dall’istituto della frazione collinare che, il primo cittadino matuziano, è voluto partire per la sua mattinata di visita alle scuole. Sembra che, attualmente, in tutti i plessi scolastici della Città dei Fiori, l’ingresso in classe per la stagione 2020/2021 si stia svolgendo disciplinatamente, senza assembramenti di sorta.