Sanremo, Amadeus: «Speriamo che l’edizione 2021 sia il primo Festival post Covid»

Sanremo. «Speriamo che l’edizione 2021 sia il primo Festival post Covid». Commenta così Amadeus riferendosi al Sanremo 2021, come riportato dall’Agenzia Ansa.

«E’ un po’ presto per dire come sarà Sanremo. Sono state rese note le date, dal 2 al 6 marzo, un mese dopo rispetto all’anno scorso. Vogliamo essere positivi e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità» – continua il conduttore della precedente edizione della kermesse canora conosciuta in tutto il mondo.

«La priorità ora è la musica, sia per i giovani sia per i big. Stanno arrivando i pezzi dal primo settembre – svela il direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana – Tutta la prima parte fino a novembre è incentrata sulla musica. Avremo il piacere di ascoltare centinaia e centinaia di pezzi».