Sanremo, addio Nazzarena. Aveva solo 48 anni

Sanremo. Alla fine il suo cuore non ce l’ha fatta. E’ mancata in ospedale, a soli 48 anni, Nazzarena Mirallegro.

A causa di problemi cardiaci era stata già sottoposta a diversi interventi chirurgici, questa volta però la sua patologia si è rivelata fatale.

Molto conosciuta nella Città dei Fiori, per anni ha vissuto in Africa a seguito di suo padre, che faceva il croupier. In tanti la amavano per il suo carattere felice, solare e ribelle.

Appresa la notizia della sua dipartita, sui social si sono da subito moltiplicate le testimonianze di affetto.