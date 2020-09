Sanremo. Si sblocca dopo cinque anni di stallo la concessione del parcheggio antistante alla sezione del liceo Cassini di Villa Magnolie.

Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sull’area di proprietà di Portosole.

Foto 2 di 2



Grazie alla disponibilità offerta della società che gestisce l’approdo turistico matuziano, è stato raggiunto un accordo con il Comune per la concessione, in comodato d’uso gratuito, dello spiazzale in questione che fornirà una settantina posti per motorini a uso esclusivo di insegnanti e studenti.

L’accordo è stato raggiunto a lato della convenzione tra Palazzo Bellevue e Portosole che in passato aveva provocato una fase di stand-by oggi risolta.

L’area presentata questa mattina alla presenza della dirigenza scolastica, potrà essere utilizzata nel corso dell’anno anche per attività all’aperto.