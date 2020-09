Sanità, Viale: «All’operato di Regione Liguria va il riconoscimento del segretario generale Fimmg»

Genova. La Regione Liguria è la prima in Italia ad aver deliberato sulla pubblicazione dei primi bandi di concorso per l’ammissione di laureati in medicina e chirurgia al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2020/2023.

Un plauso ci arriva da Silvestro Scotti, segretario generale FIMMG (Federazione Medici di Medicina Generale) che riconosce alla nostra regione e al mio assessorato un merito importante: «Proprio in Liguria, del resto, la Regione e in particolare l’Assessorato di Sonia Viale ha dato vita ad un progetto di sperimentazione nella formazione dei medici di famiglia molto importante, che crea un Dipartimento Università-Regione-Medicina di famiglia, frutto di un protocollo d’intesa firmato tra l’altro da FIMMG e SIMG, con piena dignità della Medicina di famiglia quale disciplina non ancillare ma specialistica. Hanno giocato un ruolo importante anche nelle decisioni assunte in Liguria dalla vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, che ben conosce le esigenze legate alla cronicità e all’invecchiamento della popolazione visto che parliamo della regione con gli indici di popolazione anziana più alta».

«In questi mesi l’assessorato alla sanità e la Regione, hanno continuato a lavorare per raggiungere un obiettivo importante che, paradossalmente, in altre regioni d’Italia si è bloccato. Un lavoro burocratico di cui si vedono oggi gli sviluppi sul piano pratico e dove, in situazione di carenza di personale, i giovani medici possono entrare da subito in servizio, evitando che il sistema sanitario possa essere impreparato per una prossima eventuale emergenza o qualsiasi altra situazione.

Ringrazio i sindacati Fimmg, Snami, Smi, la Federazione regionale degli Ordini dei Medici e l’Università di Genova con i quali si lavora ormai da anni attraverso una sintonia che sta dando buoni frutti come dimostrano questa e molte altre situazioni tanto nel campo della formazione dei medici quanto in quello dell’assistenza ai cittadini» – dichiara Sonia Viale, vice presidente e assessore alla Sanità.