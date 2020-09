Ventimiglia. «Verrà Salvini il 17 settembre a fare una tappa in provincia di Imperia, chiedo che quel giorno tutti i militanti vengano dalla provincia di Imperia, indipendentemente se scegliamo che l’incontro sarà a Sanremo o Imperia, a Ventimiglia direi di no perché c’è stato ultimamente, ma che ci sia una mobilitazione per fare capire a tutti che non ci arrendiamo e che siamo il primo partito della provincia e della regione». Lo ha annunciato il responsabile regionale della Lega, onorevole Edoardo Rixi, a margine dell’inaugurazione del point elettorale in via Roma, a Ventimiglia, di Mabel Riolfo, candidata per il Carroccio alle elezioni regionali per la circoscrizione imperiese.

Sul risultato delle elezioni che vedranno i liguri, e non solo, impegnati alle urne il 20 e 21 settembre, Rixi non ha dubbi: «Le regionali andranno male per Conte ma non solo in Liguria. Al voto andranno sette regioni: Val d’Aosta, Liguria, Marche, Campania, Puglia, Toscana e Veneto. Il candidato del centrosinistra del Veneto, mi spiace che sia risultato positivo al Covid, ma di fatto ha evitato altri dieci giorni di brutte figure», ha detto il deputato, convinto che alle regionali il centrodestra vincerà, oltre che in Liguria e Veneto, anche nella Marche, in Puglia, in Valle D’Aosta e «probabilmente anche in Toscana».

Sulla situazione migranti. «Chi sbarca a Lampedusa e in Sicilia non è ancora arrivato qua semplicemente perché il 20 settembre ci sono le elezioni e quindi il governo ha deciso di non fare ancora la ripartizione dei profughi – ha detto Rixi – Ma io mi aspetto, perché stanno già chiamando le Prefetture, che ci sarà nel mese di ottobre l’intenzione da parte del governo di mandare quota parte dei migranti sui territori. E noi sappiamo già cosa accadrà perché è già successo: quando la gente arriva in Liguria, poi finisce a Ventimiglia perché vuole andare in Francia, i francesi chiudono la frontiera, ripuliscono il loro litorale e li ributtano in Italia». E ancora: «Abbiamo avuto una situazione paradossale: hanno continuato a negare l’arrivo di nuove persone finché a Lampedusa è scoppiata la guerra civile. Noi eravamo in un governo con lo stesso premier che un anno e mezzo fa diceva esattamente il contrario di quello che dice oggi, che aveva dato il nullaosta al ministro degli Interni, Matteo Salvini, per bloccare gli sbarchi, e sono stati bloccati, con il fatto che adesso invece che dice che la responsabilità è di Salvini. Cioè lui ha fatto per un anno e mezzo il presidente del consiglio e non sapeva che il ministro degli Interni stava bloccando gli sbarchi».

Processo a Salvini. «Il 3 di ottobre saremo a Catania – ha annunciato Rixi – Perché il nostro leader è sotto processo perché non è stato difeso da chi ha firmato con lui i decreti per bloccare gli sbarchi: una roba vergognosa, che vuol dire quanto valgono moralmente quelli che ci governano. Quella gente lì che governa è gente che non ha il coraggio delle proprie azioni».

Premier Conte da Forum Ambrosetti: «Le elezioni regionali non incideranno sul governo». «Fa quasi sorridere – commenta il presidente del consiglio regionale uscente Alessandro Piana – Ci ricordiamo tutti quando la sinistra governava con D’Alema presidente del Consiglio proprio per il fatto che dopo le amministrative regionali, la sinistra aveva perso molte Regioni e lui si era dimesso. Non pretendiamo che ci sia così tanta coerenza oggi da parte di Conte e nemmeno senso di responsabilità, però è chiaro che dovrebbe lasciarsi andare meno alle battute e prendere atto che su sette regioni che andranno al voto, quattro andranno al centrodestra e due sono in discussione. E’ un chiaro segnale di come i cittadini abbiano sempre meno fiducia in questo governo che, ripeto, non passa più da Camera e Senato ma va avanti a decreti. Credo che la democrazia abbia abdicato agli interessi di pochi: questo i cittadini lo hanno capito, soprattutto nelle regioni».

«Questa è la speranza di Conte – sottolinea il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari – Non si può negare che si vota in tante regioni, regioni molto popolose che sono un test significativo, quasi un test nazionale. Il centrosinistra parte in fortissimo vantaggio. Il centrodestra di queste regioni ne governava solamente due e quindi ogni risultato che veda aumentare il numero di regioni in mano al centrodestra chiaramente qualche effetto sul governo non potrà che averlo. Poi capisco che essendo attaccati alla poltrona, non trarranno le conclusioni, ma sarà un segnale molto chiaro di cosa pensano gli italiani su questa gestione del Paese».

Su sgravi fiscali concessi a Lampedusa per situazione migranti. «Il fatto positivo è che il governo abbia riconosciuto gli effetti negativi di una immigrazione incontrollata – ha detto il deputato Flavio Di Muro – Peccato che sia complice di tutti questi sbarchi: danni all’economia, alla sicurezza, al degrado delle città. Mi spiace perché si sono dimenticati di Ventimiglia, la nostra città, che subisce gli stessi danni di Lampedusa e dei territori in cui i migranti sbarcano. Perché se è vero che sono aumentati gli sbarchi in Sicilia è anche vero che gli arrivi a Ventimiglia che è l’imbuto d’Italia sono molto molto aumentati. Non è con i contributi economici che si blocca l’immigrazione però ritengo ingiusto e oltraggioso che a Lampedusa si riconoscano contributi e sgravi fiscali ai cittadini che subiscono l’immigrazione e Ventimiglia sia stata dimenticata».