Rugby, open day alla Polisportiva Salesiana di Vallecrosia

Vallecrosia. Dopo l’Open Day di Calcio Giovanile la Polisportiva Salesiana di Vallecrosia presenta un altro sport molto gradito ai giovani della zona intemelia sia ragazzi che ragazze, queste ultime sono quelle che hanno abbracciato con maggior entusiasmo questo sport.

L’attività punta molto alla preparazione atletica dei giovani seguita da Alonso Palamara del team “TEMPRA” che rappresentano il fiore all’occhiello della società. Per l’occasione lo staff invita tutti i bambini/e dai 6 anni in su e ragazzi e ragazze a partecipare all’Open Day che si terrà sui campi in sintetico dell’Oratorio Salesiano di Vallecrosia in Via Col. Aprosio 433 il 26 settembre dalle 16 alle 18.30. Sono invitati a partecipare anche i genitori per provare in prima persona questo entusiasmante sport.

Al raduno verranno presentati, dal presidente della Polisportiva William Campi, il programma allenatori e le modalità per iscriversi, seguirà una serie di partite e per questo le atlete e gli atleti son in invitati ad indossare pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica. Il tutto si svolgerà rispettando le regole anti-Covid in vigore.

«Vi Aspettiamo per un sano e allegro divertimento attraverso lo sport» – dicono Marino Moraglia e William Campi.