Roberto Parodi presidente FAI: “Con Marco Scajola abbiamo ottenuto risultati significativi”

Imperia. Marco Scajola, candidato nella lista Cambiamo con Toti Presidente alle prossime elezioni regionali, riceve l’endosement di Roberto Parodi, presidente dei Frontalieri Autonomi Intemeli, che ne sostiene la candidatura ed evidenzia i risultati importanti conseguiti grazie alla collaborazione con l’Assessore Regionale uscente.

“La promessa fatta cinque anni fa da Giovanni Toti e Marco Scajola di avere un Assessore con la delega ai frontalieri è stata mantenuta. Non solo, in questi cinque anni ho avuto il piacere di lavorare a fianco a Marco Scajola ed elaborare insieme a lui il testo di una legge specifica per noi frontalieri, che è stata approvata lo scorso anno” afferma Roberto Parodi, che prosegue:” Questa legge in futuro dovrà essere resa operativa e dovrà essere applicata, per questo è importante proseguire con Marco Scajola il lavoro iniziato in questi cinque anni.”