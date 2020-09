Ritrovata donna dispersa a Giorrea: aveva già fatto ritorno a Ventimiglia

Ventimiglia. È rientrato l’allarme per la donna dispersa nel pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, a Giorrea, in alta val Tanaro, non lontano da Ormea, sulle cui tracce si erano persi gli uomini della stazione di Garessio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

A.V., queste le sue iniziali, di origini statunitensi ma residente da tempo in Italia, si era persa nei boschi cuneesi e, dopo aver cercato invano di ritrovare il sentiero che stava percorrendo, è riuscita ad avvicinarsi a una strada asfaltata e a chiedere e ottenere un passaggio verso casa.

Così, ha potuto fare rientro presso la sua abitazione di Ventimiglia, dove è stata rintracciata dalle autorità che si erano nel frattempo messe sulle sue tracce, facendo tirare a tutti un grosso sospiro di sollievo.

(Articolo di Alessandro Nidi tratto da Cuneo24.it)