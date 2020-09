Riparte lo studio biblico nelle chiese Valdesi del Ponente ligure

Imperia. Lo studio biblico ripartirà giovedì 1 ottobre alle 16, tutti i giovedì, nella saletta della Casa Valdese di Sanremo e sarà possibile seguire la riunione anche su piattaforma zoom, il cui link sarà comunicato di volta in volta. Il prossimo CdC plurisede Sanremo Bordighera Vallecrosia è stabilito il giorno martedì 22 settembre dalle 17 alle 18,30 su piattaforma zoom.

Il prossimo CdC di Imperia è fissato nella Sala di Culto venerdì 11 settembre ore 10,00. L’Assemblea del Quinto Circuito è stata fissata per il 10 ottobre alle 10.30 nella Chiesa Valdese di Genova, in Via Assarotti. Domenica 11 ottobre alle 18 incontro con Simone Alterisio della Diaconia Valdese per illustrare la situazione attuale dei migranti nel nostro territorio e l’emergenza accoglienza, subito dopo il Culto a Vallecrosia, con la partecipazione dei membri di Sanremo e Imperia.

La Festa della Riforma si terrà il 1° novembre 2020 nei locali delle chiese.

Calendario dei Culti:

Sanremo Vallecrosia / Bordighera Imperia

Dom 6 set h. 9,30 Past. J. Terino h.18 Past.J. Terino h.11,00 Vittorio Secco

Dom 13 set h. 9,30 Pred.E. Bondente h.18 Pred. E. Bondente h.11,15 Past. J. Terino

Dom 20 set h. 9,30 Past. J. Terino h.18 Past. J. Terino h.11,00 Comunità

Dom 27 set h. 9,30 Past J. Terino h.18 Past. J. Terino h.11,15 Past. J. Terino

Dom 4 ott h. 9,30 Past. J. Terino h.17 Past. J. Terino h.11.00 Comunità

Dom 11 ott h. 9,30 Pred. E. Bondente h.17 Pred.E. Bondente * h.11,15 Past. J. Terino

Dom 18 ott h. 10 Past. J. Terino ** *** h.11,00 Comunità

Dom 25 ott h. 9,30 Past. J. Terino h.17 Past. J. Terino h.11,15 Past. J. Terino

Dom 1 nov h. 9,30 Past. J. Terino h.17 Past. J. Terino h.11,00 Comunità

* Culto seguito dall’incontro con la Diaconia Valdese (h. 18)

** Dom 18 ott ore 10 Culto breve seguito da Assemblea di Chiesa Plurisede.

*** Culto a Vallecrosia sospeso.

“Il Candeliere” di settembre e ottobre: 5_il candeliere_settembre ottobre 2020