Restyling del centro di Oneglia verso il traguardo, prossimo step due passaggi pedonali in via Bonfante

Imperia. Partiranno a breve i lavori per la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali nel centro di Oneglia. Verranno posizionati in via Bonfante e, questo intervento, si inserisce nell’ambito delle opere di restyling della zona, tecnicamente definite dagli uffici comunali come “adeguamento normativo impiantistico e superamento barriere architettoniche portici” della già citata via e di piazza Dante.

I cantieri erano partiti subito dopo la scorsa Epifania e, nonostante un certo rallentamento dovuto all’emergenza covid con relativo lockdown, sono oramai, in “Fase 3”, verso la dirittura d’arrivo. Nella zona interessata dalle opere ci sarà, a interventi ultimati, una nuova illuminazione e pavimentazione antiscivolo con impresso lo stemma della città. Niente più cavi elettrici e telefonici a vista,le edicole ai lati dei portici spostate sulla piazza.

IL RENDERING DI COME SARANNO I PORTICI DI VIA BONFANTE A LAVORI ULTIMATI

Il capolinea degli autobus sarà concentrato in largo Nannollo Piana che diventa un vero e proprio terminal. In merito all’attraversamento di imminente realizzazione, questi comporteranno delle temporanee modifiche alla viabilità onegliese.

A partire dal 3 dicembre fino a fine lavori, dalle 0 alle 6, in via Giuseppe Maria Pira, ci sarà divieto di transito per tutti i veicoli, tranne quelli del cantiere, per consentire l’esecuzione dei lavori, gli altri mezzi dovranno passare lungo la linea di parcheggio. Stesso discorso vale per Via dell’Ospedale.