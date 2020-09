Sanremo. La Regione Liguria, assessorato all’Urbanistica, ha ottenuto il “Premio Urbanistica 2020” per la categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” grazie alla presentazione del progetto “Rigenerazione territoriale e mobilità sostenibile nel Ponente ligure” in occasione della Fiera Urbanpromo 19 svoltasi a Torino dal 12 al 15 novembre scorso.

Marco Scajola, assessore all’Urbanistica uscente e candidato alle prossime elezioni regionali per “Cambiamo! Con Toti presidente” parla del progetto vincente legato alla Pista ciclabile e alla Ciclovia che collegherà la dorsale tirrenica fino a Ventimiglia.

«La Regione -spiega Scajola – in tale occasione aveva presentato, insieme a Fs Sistemi Urbani e ai Comuni del Ponente ligure, lo sviluppo e le prospettive della rete ciclopedonale tra Ventimiglia ed Andora e le azioni di riqualificazione urbana collegate alla nuova infrastruttura. Il premio è stato conferito sulla base delle preferenze espresse dai partecipanti ad Urbanpromo 2019 per i progetti esposti in mostra. Il progetto illustrava gli interventi in corso e i progetti avviati per la realizzazione della dorsale ciclopedonale nella Riviera dei fiori, per la quale regione Liguria ha stanziato oltre 10 milioni di euro».