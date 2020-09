Regionali 2020, endorsement a Luigi Sappa di Marcella Roggero

Imperia. «Ligure, nel senso più nobile del termine. Competente, serio, conoscitore vero e appassionato del nostro territorio. Una figura politica sempre pacata, che ha preferito, nella sua storia di amministratore, i fatti alle parole. In queste settimane si sono ripercorse le tappe delle sua carriera contraddistinte, sempre, dalla serietà, dalla correttezza politica e dal rispetto personale verso i compagni di squadra e gli avversari.

A me, però, piace sottolineare il suo spirito di servizio, la sua generosità nel rimettersi in gioco per un progetto comune, la sua passione per la politica. Quella politica fatta di toni pacati ma decisi, di studio dell’hic et nunc, per programmare a lungo termine.

Ho scoperto, poi, una persona pronta all’ascolto, aperta ai suggerimenti di tutti, anche di chi, come me, ha un’esperienza politica di soli due anni alle spalle. Ho sempre votato perché ho sempre pensato che fosse un mio dovere e non solo un diritto. Talvolta l’ho fatto con meno convinzione, ma, fortunatamente, questa è una di quelle volte in cui sono certa di affidare la mia voce a chi la saprà ascoltare e far valere in Regione. Ho scelto la serietà, la concretezza e la competenza. Ho scelto Luigi Sappa» – dichiara Marcella Roggero.