Regionali2020, ecco gli eletti in consiglio per la provincia di Imperia

Imperia. Sono quattro i consiglieri eletti al governo regionale. Si tratta di Marco Scajola (Cambiamo con Toti), che con le 7786 preferenze raccolte è stato il più votato in assoluto nella circoscrizione imperiese.

In maggioranza anche Gianni Berrino (FdI) e Alessandro Piana (Lega), rispettivamente assessore e presidente del consiglio del primo governo Toti.

In provincia di Imperia si conferma dunque il trend regionale che vede la lista civica del presidente Toti (Cambiamo) prima in assoluto per la coalizione di centrodestra con otto seggi conquistati. A trascinarla a Ponente è Marco Scajola, già assessore regionale in odore di riconferma visto l’exploit.

A differenza di quanto accaduto a livello regionale, con la Lega secondo partito, nell’Imperiese è un fratellino a scalzare di un posto, per preferenze personali, il candidato del Carroccio: Gianni Berrino, infatti, ha trascinato FdI a un risultato sopra la media: 13,76% contro il 10,87 in Regione. Il partito di Giorgia Meloni resta terzo in provincia, dopo la Lega, ma i 3720 imperiesi che hanno scritto Berrino sulla scheda non possono che lusingare il candidato.

Sopra la media regionale anche il risultato della Lega in provincia: sono 15450 i voti presi, per una percentuale del 18,89: oltre un punto in più rispetto al dato collezionato dal Carroccio in Liguria. Piana passa con 3327 preferenze.

Eletto anche Enrico Ioculano (Pd), che con 4357 preferenze è stato il secondo più votato in provincia di Imperia. L’ex sindaco di Ventimiglia ha corso a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Ferruccio Sansa, che in Liguria è arrivato secondo con il 38,90% dei voti, di cui il 19,89% dalle liste Sansa Presidente – Pd e Articolo Uno. La coalizione di centrosinistra a Imperia è sotto la media di 10 punti percentuale, con il 28,91%, di cui il 15,14% è rappresentato proprio dal gruppo di Dem, Sansa e Articolo Uno.