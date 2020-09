Sanremo. Ieri Marco Scajola, assessore regionale uscente e candidato alle prossime elezioni nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente, ha incontrato i balneari pertinenziali e successivamente un gruppo di giovani geometri ed ingegneri.

I balneari pertinenziali hanno accolto il candidato ringraziandolo per il grande lavoro svolto con impegno e determinazione durante il suo mandato.

Foto 3 di 3





Durante l’incontro hanno evidenziato anche alcune criticità ancora esistenti, in particolare l’ingente importo dei canoni demaniali dei balneari pertinenziali, che derivano dalla politica del Governo in carica, contro i quali Marco Scajola si è battuto in qualità di delegato al Tavolo Nazionale del Demanio Marittimo.

Successivamente l’assessore uscente ha incontrato un gruppo di giovani geometri ed ingegneri che hanno dimostrato apprezzamento per gli atti concreti realizzati da Marco Scajola durante il suo mandato: dal piano casa, alla legge per i seminterrati.

In particolare hanno elogiato l’assessore uscente per il grande lavoro svolto sulla semplificazione, che ha agevolato i professionisti, i Comuni e soprattutto le famiglie.