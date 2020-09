Regionali Liguria, Toti presidente: presentato il programma elettorale del centrodestra

Genova. Oggi pomeriggio all’hotel Bristol il presidente Giovanni Toti e rappresentanti della coalizione di centrodestra hanno presentato il loro programma elettorale per i prossimi 5 anni in Liguria. Presente anche il sindaco di Genova Marco Bucci. Per la coalizione sono intervenuti Edoardo Rixi (Lega), Michele Scandroglio (Fratelli d’Italia), Mario Mascia (Forza Italia), Andrea Costa (Liguria Popolare), Matteo Cozzani (Lista Toti Presidente) e Umberto Calcagno (UDC).

“È un programma in continuità con alcuni architravi fondamentali del nostro primo quinquennio in regione, un programma scritto con il contributo di tutti i partiti della coalizione, un ottima amalgama e non un minestrone fatto di ossimori politici. Anzi, è la sintesi di tutti gli elementi migliori che abbiamo prodotto in questi cinque anni e intendiamo accelerare nei prossimi. Tra i principali temi l’attenzione per l’ambiente, che non vuol dire non fare le cose, ma fare opere che servono al nostro territorio per essere messo in sicurezza ed essere più competitivo. Modello Genova da applicare ai nostri cantieri. Un rapporto solido con il mondo delle imprese, sburocratizzazione, premi al merito e a chi ha coraggio di investire. Ma anche una grande attenzione all’epidemia Covid, sia come rete di medicina territoriale che stiamo rafforzando, sia come costruzione di una rete ospedaliera. Un programma che continuerà il cambiamento in meglio della Liguria perché siamo una squadra che sa stare insieme, sa trovare sintesi virtuose e sa produrre dalle diversità il meglio di questa regione. E lo stesso faremo nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato il Presidente Toti.

