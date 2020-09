Regionali Liguria, l’appello al voto per Massardo e Saluzzo di Fabio Natta (Psi)

Sanremo. L’appello al voto per Aristide Massardo candidato presidente per Italia Viva, Più Europa e Partito socialista italiano presidente e Roberto Saluzzo candidato in consiglio regionale da parte di Fabio Natta, sindaco di Cesio, già presidente della Provincia e membro della segreteria nazionale del Psi.

Le elezioni si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre.

