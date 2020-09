Regionali Liguria, dal sindaco di Vallecrosia l’appello al voto per Marco Scajola

Vallecrosia. Dal sindaco Armando Biasi l’appello al voto per il candidato di Cambiamo con Toti presidente Marco Scajola. Il primo cittadino ha inviato una lettera aperta ai concittadini spiegando: “Ho il piacere di condividere con te l’esperienza che ho vissuto con l’amministrazione Toti nel mio ruolo di sindaco. Due anni e mezzo di confronto continuo, di scambio e di lavoro per Vallecrosia, per la sua riqualificazione e per la sua valorizzazione.

Grazie a questa collaborazione abbiamo ottenuto risultati sinergici, atti concreti: la passeggiata d’amare, un elemento importante per il nostro waterfront, i finanziamenti per la nuova scuola media A. Doria, tanti progetti portati a termine, molti altri in corso di realizzazione.

Ringrazio in particolare l’assessore Marco Scajola, sempre presente e attento alle esigenze dei cittadini di Vallecrosia e non solo, il suo modo di fare politica in modo attento, presente, fa sì che sia il “Sindaco” della nostra provincia... Il 20 ed il 21 settembre fai valere il tuo voto per il futuro di Vallecrosia“.