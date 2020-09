Regionali, l’endorsement di Angelo Dulbecco (Forza Italia Giovani Liguria) per il candidato Luigi Sappa

Imperia. L’endorsement di Angelo Dulbecco, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Liguria, per il candidato alle elezioni regionali Luigi Sappa:

«Luigi Sappa ‘Ginetto’, già sindaco di Imperia e presidente della nostra Provincia e ora candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre nella lista Forza Italia Liguria Popolare è di Rezzo ed è un assiduo frequentatore delle nostre vallate, che percorre con la sua bicicletta. Io stesso l’ho conosciuto prima della sua carriera amministrativa, quando passava da Colle e si fermava a salutare la mia famiglia.

A Ginetto abbiamo detto di impegnarsi sui temi che toccano il nostro amato entroterra in cui lui è nato. Temi come la viabilità, l’agricoltura, l’ambiente, l’assistenza delle persone più anziane, l’attenzione per le attività che resistono nei nostri borghi.

Da membro regionale di Forza Italia ho chiesto anche alle amiche candidate di FI Ada Bistolfi e Patrizia Badino che si valorizzi il nostro entroterra, troppo spesso sottovalutato e abbandonato, ma che è un territorio straordinario, ricco di bellezze, peculiarità, storia e cultura.

Un territorio che necessita di essere difeso a 360 gradi, anche in ambito di tutela idrogeologica e che deve essere sempre inteso come un tutt’uno con l’ambiente costiero.

La Regione può e deve fare di più per aiutare gli amministratori locali, che si impegnano quotidianamente senza le luci della ribalta o lauti compensi. Tutti devono fare la loro parte, con rispetto e spirito di servizio, per custodire la nostra identità, i nostri valori, la nostra terra».