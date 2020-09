Imperia. L’assessore regionale uscente Marco Scajola, in costante contatto con il presidente Toti in una giornata difficile a causa dell’emergenza idrica nell’imperiese, non ha fatto mancare la sua presenza in alcuni Comuni dell’entroterra.

Si è recato a Caravonica dove ha incontrato il sindaco Fernando Gandolfi e dove ha fatto una visita all’azienda Minasso, un’importante una realtà del territorio a guida femminile, che opera nel settore agroalimentare.

Successivamente Marco a Scajola si è recato a Pontedassio dove ha incontrato il sindaco Ilvo Calzia ed i componenti della sua amministrazione per confrontarsi su alcuni progetti. Il primo, anche per importanza, è quello relativo ai lavori della scuola di Pontedassio e altri interventi di riqualificazione urbana che l’amministrazione comunale vorrebbe portare avanti nei prossimi mesi.

Infine, Marco Scajola, si è recato a Pietrabruna dove ha incontrato il sindaco Miriano Pirero e la comunità locale in un incontro pubblico molto partecipato. Prima dell’incontro Marco Scajola insieme al Sindaco ha fatto un sopralluogo sulla Piazza dove è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, grazie all’Assessore uscente ed ai finanziamenti della Regione Liguria.