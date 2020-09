Regionali, l’assessore imperiese Antonio Gagliano sostiene Luigi Sappa: «L’uomo che questo territorio stava aspettando»

Imperia. Anche l’assessore comunale imperiese Antonio Gagliano in prima fila per sostenere Luigi Sappa, candidato al consiglio regionale per Forza Italia – Polis.

Dall’intervento di Gagliano, si evince come molti amministratori locali guardino a Sappa come a un punto di riferimento sicuro e competente in Regione. Dice Gagliano «Sono convinto che Ginetto Sappa sia l’uomo giusto per rappresentarci in Regione.

I tanti attestati di stima che sta ricevendo in queste ore, sono la dimostrazione che è l’uomo che questo territorio stava aspettando. Le sue esperienze amministrative parlano per lui: due volte sindaco di Imperia e presidente della Provincia, eletto con grande consenso. Conosce la macchina amministrativa, sa come guidarla e saprà lavorare bene al fianco di noi amministratori locali.

Se questo territorio vuole prendere respiro e riuscire a fare quelle cose importanti di cui si parla da anni (ad esempio, le grandi infrastrutture), è importante votare Luigi Sappa. Lo conosco da tempo, so quali e quanto sono le sue capacità ed è per questo che lo sostengo con convinzione».