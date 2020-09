Regionali, il candidato di Liguria Popolare Antonio Bissolotti in visita al Casinò di Sanremo

Sanremo. Il candidato al consiglio regionale nella lista Liguria Popolare–Forza Italia a sostegno di Toti Presidente Antonio Bissolotti, insieme al gruppo consiliare sanremese di Liguria Popolare Andrea Artioli e Piero Correnti, si è recato in visita al Casinò di Sanremo.

E’ stata l’occasione per ricordare l’importanza fondamentale di questa azienda, non solo per Sanremo ma per tutto il territorio. «Ho parlato con i dirigenti della casa da gioco che ci hanno accolto – ha detto Bissolotti – i quali hanno preso atto di quanto siano importanti i grandi eventi popolari, per portare gente al Casinò.

Uno su tutti, con una punta di grande nostalgia, il campionato internazionale di fuochi d’artificio, che portava in città tantissime presenze , un vero e proprio volano per il turismo e per la stessa casa da gioco.

Così – conclude Bissolotti – come quando fui assessore al turismo a Sanremo, se eletto in regione mi adopererò in prima linea per il rilancio di questa grande azienda fiore all’occhiello non solo di Sanremo, ma dell’intera Liguria».