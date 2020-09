Imperia. Una domenica sul territorio per l’assessore regionale uscente Marco Scajola, per parlare di atti concreti per l’entroterra e la sua riqualificazione.

Il primo appuntamento si è svolto a Bajardo, con il sindaco Francesco Laura e la sua amministrazione. Dopo un giro nel paese, Marco Scajola ha fatto il punto con l’amministrazione sui due progetti che la Regione ha finanziato grazie al Fondo di Rigenerazione Urbana: la riqualificazione del centro storico e quella di un’area che appartiene ad una società cooperativa in liquidazione.

Foto 4 di 4







La seconda tappa è stata a Castel Vittorio, dove l’assessore uscente Marco Scajola ha incontrato il sindaco Gian Stefano Oddera, l’amministrazione locale ed esponenti della Proloco per parlare del progetto di riqualificazione urbana del paese finanziato dalla Regione, che riguarderà sette aree del centro storico di questo splendido borgo.

Marco Scajola, insieme all’amministrazione locale, ha effettuato anche un sopralluogo del nuovo posteggio pubblico del paese, co-finanziato dalla Regione. Infine, l’assessore uscente si è recato a Pigna per incontrare il sindaco Roberto Trutalli ed il vicesindaco Alessandro Borfiga, con i quali ha effettuato dei sopralluoghi per fare il punto su alcune messe in sicurezza e su varie iniziative di pianificazione urbanistica per il rilancio turistico.