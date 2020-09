Sanremo. Circa duecento persone si sono radunate alla Gelateria del Porto, in corso Nazario Sauro a Sanremo, per prendere parte a un brindisi elettorale a favore dell’assessore uscente e capolista di “Cambiamo con Toti” per la circoscrizione imperiese Marco Scajola, organizzato dal gruppo Cambiamo con Toti – Riviera dei Fiori.

«Marco, hai dato prova di avere grandi capacità di amministrare – hanno detto gli organizzatori – Basta alzare il telefono, chiamarlo, e lui risponde, c’è. E’ questa la vera peculiarità di un amministratore pubblico. Marco Scajola è un assessore forte del governo uscente e dobbiamo far sì che sia ancora più forte nel prossimo governo Toti, garantendogli il nostro appoggio».

Nel suo discorso, l’assessore uscente ha elencato quanto fatto nella passata amministrazione regionale, soffermandosi sul sociale: dai contributi economici per la morosità incolpevole all’identificazione di «criteri giusti e oggettivi per l’assegnazione delle case popolari, che prima andavano solo agli amici dei politici».

«Abbiamo sfide importanti – ha aggiunto – La prima è senza dubbio quella delle infrastrutture. Non dimentichiamo che in Liguria ci sono 1200 aziende in difficoltà a causa del Coronavirus. Dobbiamo lavorare per dare loro risposte».