Regionali 2020, Ventimiglia (Lega Sanremo): «Un ringraziamento a tutti i sostenitori per il risultato ottenuto»

Sanremo. «E’ doveroso un ringraziamento a tutti i sostenitori della Lega per il risultato ottenuto a Sanremo

e in tutta la Regione Liguria». Così commenta il responsabile territoriale Lega Sanremo Daniele Ventimiglia sulle elezioni regionali appena concluse.

«La Lega consolida il proprio elettorato aumentando sensibilmente le preferenze rispetto alla precedente tornata elettorale del 2015 raggiungendo i 15.450 voti ed attestandosi come forza trainante della coalizione» – dice.

«Un plauso particolare va ai candidati della nostra provincia Alessandro Piana già presidente del Consiglio Regionale ora rieletto, Monica Gatti, Marco Medlin e Mabel Riolfo che si sono spesi per mantenere alta la bandiera del nostro Partito. Altresì ringraziamo l’ On. Flavio Di Muro che, come sempre, ha dato il suo prezioso contributo per la crescita del Partito nella nostra provincia» – afferma il responsabile territoriale Lega Sanremo.

Conclude Ventimiglia: «Ora, l’impegno e la dedizione da sempre espressa da tutti coloro che si sono adoperati per il nostro partito dovrà essere rafforzata e stabilizzata al fine di aumentare la concretezza dell’azione politica della Lega e prepararsi alle prossime sfide».