Regionali 2020, tante persone all’incontro del candidato Bissolotti sul porto vecchio di Sanremo

Sanremo. Grande partecipazione ieri sera all’evento organizzato dal candidato di Liguria Popolare-Forza Italia a

sostegno di Toti presidente Antonio Bissolotti, al Dehor del Marinaio sul porto vecchio di Sanremo.

Tante persone hanno accolto l’invito di “Tonino” Bissolotti, per incontrarsi e discutere di temi importanti per il rilancio del territorio. In particolare si è discusso di turismo e sanità, argomento molto sentito dalla stragrande maggioranza dei sanremesi.

Bissolotti ha posto l’accento sul ritorno, nell’ospedale di Sanremo, dei reparti di urologia, gastroenterologia, ostetricia, ginecologia, neurologia e fisiatria. Oltre alla realizzazione di una struttura idonea, alternativa all’ospedale “Borea”, nella quale prestare le cure per le persone affette da Covid-19.

E per ultimo, ma non per questo meno importante, ha sottolineato l’esigenza per l’attivazione, a Sanremo, di un centro ictus, di una struttura di chirurgia vascolare e di predisporre, con urgenza, l’apertura del centro nascite unico provinciale nella città dei fiori, visto che in questi giorni sono stati diversi i parti in ambulanza.