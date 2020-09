Imperia. Anche di domenica i “Sappa’s boys” sono sul pezzo. I volontari della campagna elettorale per l’elezione di Luigi Sappa al Consiglio regionale della Liguria per Forza Italia – Polis, nella coalizione del presidente Giovanni Toti viaggiano in lungo e in largo per le strade di città e paesi della provincia di Imperia “armati” di colla e pennello, per attraccare i manifesti del candidato e portare volantini e materiale elettorale.

Una missione animata da un grande spirito e dalla condivisione degli stessi valori, allo scopo di sostenere l’elezione della persona che la squadra ritiene la più competente e adatta a rappresentare il Ponente ligure in Consiglio regionale.