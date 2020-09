Regionali 2020, Sappa visita le strutture di assistenza per anziani della provincia di Imperia

Imperia. Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia Polis, a sostegno della candidatura alla presidenza di Giovanni Toti, ha fatto visita ad alcune strutture di assistenza per anziani della provincia di Imperia. Ad accompagnarlo l’assessore ai servizi Sociali del Comune di Imperia e presidente del Distretto sociosanitario imperiese, Luca Volpe.

La visita si è svolta nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e il giro si è concluso a Pieve di Teco, capoluogo della Valle Arroscia, con un incontro con il sindaco Alessandro Alessandri.

Spiega Luigi Sappa: «Una regione come la Liguria, che è la più anziana d’Italia, non può permettersi nessun calo di attenzione nei confronti delle persone avanti con l’età, che rappresentano il nostro patrimonio di esperienza e di conoscenza. In questi giorni ho voluto dedicare un ampio spazio, nell’ambito dei miei giri legati alla campagna elettorale, alle strutture di assistenza per gli anziani, confrontandomi con Luca Volpe e con gli amministratori locali, che ringrazio per la loro disponibilità e grande sensibilità a questo tema.

Lavoreremo insieme i prossimi cinque anni per garantire sempre adeguati livelli di assistenza in tutto il territorio, anche nella fascia dell’entroterra, nella quale le cosiddette “case di riposo” rappresentano un importante punto di riferimento per la comunità e spesso consentono ai nostri vecchi, bisognosi di assistenza, di riceverla nello stesso paese ove hanno trascorso l’intera vita».