Regionali 2020, Marco Scajola: «Cresce l’entusiasmo per un progetto politico nuvo ma solido »

Sanremo. L’assessore regionale all’Urbanistica e candidato di “Cambiamo! Con Toti presidente” Marco Scajola fa il punto della campagna elettorale a poco 20 giorni dall’apertura delle urne.

«Un progetto nuovo –dice Marco Scajola – l’unica lista civica all’interno del Centrodestra, per questo c’è molto entusiasmo. Abbiamo candidato giovani amministratori capaci e che possano lavorare per il territorio. Gli incontri sono molto partecipati perché nel nostro progetto la gente vede giovani amministratori e risultati importanti, quali gli oltre 20 milioni di euro di Fondo strategico oltre 7 milioni di euro per i ripascimenti delle nostre coste. Si stanno avvicinando tantissime persone, anche neofiti e delusi dei partiti classici. Andiamo avanti con grande determinazione. Contiamo di portare almeno 5/6 consiglieri regionali compreso uno della provincia di Imperia. Portiamo contenuti, risultai e prospettive nuove».