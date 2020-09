Regionali 2020, l’analisi del voto di Luca Lombardi di Fratelli d’Italia Sanremo

Sanremo. Anche il Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Sanremo, Luca Lombardi, a scrutini fatti e

risultati acquisiti, fa un’analisi del voto e ringrazia gli elettori che hanno riposto la loro fiducia nel partito di Giorgia Meloni e tutti coloro che, attraverso messaggi e telefonate, hanno espresso manifestazioni di stima ed affetto.

«Tante le persone – dichiara Luca Lombardi – che in queste ore mi hanno contattato per congratularsi del successo elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia: molti esponenti del partito, primo tra tutti l’europarlamentare On. Carlo Fidanza, il sindaco Alberto Bianchieri, numerosi colleghi del Consiglio comunale, tra cui il presidente Alessandro Il Grande ed il consigliere Simone Baggioli e poi tantissimi amici e conoscenti».

«Un risultato frutto, senza dubbio – continua Lombardi – del capillare lavoro svolto su tutto il territorio da dirigenti, militanti, simpatizzanti ed iscritti ma anche dello sforzo dei nostri quattro candidati che hanno affrontato questa breve ma intensa campagna elettorale con grande energia e convinzione, ognuno portando il proprio prezioso contributo. Insomma un lavoro di squadra che è stato premiato con un risultato clamoroso, che nella nostra provincia ha portato il partito al 13,76 % e nella nostra Sanremo l’ha fatto volare dal 6% delle amministrative dello scorso anno al 19,5% di oggi, primo partito in città per numero di preferenze, passando dalle 1669 di un anno fa alle 2703 di quest’anno.

Un lavoro di squadra che ha contribuito anche a far riconfermare in Regione Gianni Berrino, il più votato di Fratelli d’Italia in Liguria con 3720 preferenze, un risultato che lo ripaga meritatamente del lavoro svolto in questi cinque anni all’interno della Giunta regionale e che gli dà l’opportunità di continuare il suo operato anche nella prossima legislatura, dedicandosi al suo territorio e alla sua regione».

«E’ stata una campagna elettorale anomala – conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia – che ha richiesto un impegno maggiore perché fatta col caldo, con la mascherina e con altri accorgimenti dettati dall’emergenza sanitaria; ed è per questo che è ancora più sentito il mio ringraziamento a tutti coloro che l’hanno vissuta in prima linea, e sono certo che tutti, dopo questo successo, saremo pronti ad affrontare con maggiore carica e passione nuove ed importanti sfide».