Regionali 2020, la Uiltrasporti di Imperia incontra i candidati

Imperia. La Uiltrasporti di Imperia incontrerà i candidati al Consiglio regionale della Liguria per la provincia di Imperia, in vista delle elezioni regionali previste per il 20 e 21 settembre.

Il segretario generale della Uiltrasporti imperiese, Oscar Matarazzo, incontrerà personalmente alcuni candidati per discutere delle tematiche che coinvolgono lavoratori e cittadini sul territorio.

«Il benessere socio-economico del territorio passa per l’impegno che i candidati al Consiglio regionale potranno mantenere una volta eletti – spiega Oscar Matarazzo – le domande che porremo ai candidati che incontrerò saranno relative a Tpl, trasporto ferroviario, igiene ambientale, autostrade e viabilità, infrastrutture, frontalieri, porti e logistica e i temi che riguardano Ventimiglia e l’immigrazione».

Il calendario degli incontri:

lunedì 14 settembre alle 17 Oscar Romagnone , candidato per il Movimento 5 stelle;

, candidato per il Movimento 5 stelle; martedì 15 settembre alle 14 Roberto Saluzzo, candidato con ‘Massardo Presidente’;

candidato con ‘Massardo Presidente’; mercoledì 16 settembre alle 9.30 Mabel Riolfo , candidata della Lega Liguria – Salvini;

, candidata della Lega Liguria – Salvini; mercoledì 16 settembre alle 11 Enrico loculano , candidato del Pd/ articolo 1;

, candidato del Pd/ articolo 1; giovedì 17 settembre Gianni Berrino, candidato con ‘Giorgia Meloni per Toti – Fratelli D’Italia’;

candidato con ‘Giorgia Meloni per Toti – Fratelli D’Italia’; venerdì 18 settembre alle 12.30 Giacomo Chiappori per ‘Grande Liguria’.

La Uiltrasporti auspica che «gli incontri che si succederanno non saranno semplice campagna elettorale ma che possano mettere al centro la risoluzione delle problematiche che affliggono lavoratori, cittadini e territorio».