Imperia. «Sostengo e apprezzo le iniziative di Luigi Sappa, figlio di questa terra, relative in particolare ai finanziamenti da destinare ai sindaci dell’entroterra per la pulizia e la manutenzione delle strade provinciali e comunali, in ragione dei chilometri di competenza di ogni comune. Ciò al fine di evitare interventi ben più costosi e soprattutto il rischio di frane e calamità, in un terreno diventato sempre più fragile.

Così come è di vitale importanza dedicare apposita normativa regionale a sostegno dei piccoli esercizi commerciali turistici dell’entroterra, per la funzione sociale che svolgono, come sperimentato sul campo in questo periodo di pandemia Covid-19.

Anche per queste ragioni sostengo con convinzione che la competenza di Luigi Sappa sia preziosa per la prossima Amministrazione regionale» – afferma il sindaco di Rezzo, Renato Adorno.