Regionali 2020, il leader della Lega Matteo Salvini fa tappa a Sanremo

Imperia. Il leader del Carroccio Matteo Salvini fa tappa in provincia di Imperia.

Giovedì 17 settembre dopo aver visitato Loano, nel savonese, il leader della Lega si sposterà a Sanremo dove, alle 11.30, incontrerà i cittadini in piazza Colombo.

Continuerà il suo tour elettorale nel capoluogo ligure dove nel pomeriggio incontrerà i cittadini in piazza Settembrini. Poi alle 18.30 il comizio di chiusura della campagna elettorale della coalizione a Largo XII Ottobre 47R presso il “Ten Moody”. Alle 20.30, il leader della Lega si sposterà a Chiavari per un incontro pubblico in piazza Gagliardo e infine a Sestri levante per una cena con i militanti, sostenitori e simpatizzanti a Cantine Bisson.